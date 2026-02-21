انت الان تتابع خبر اعتباراً من نيسان.. "ميتا" تغلق ماسنجر رسمياً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أما إذا كان المستخدم يستخدم "ماسنجر" من دون حساب على فيسبوك، فسيكون بإمكانه متابعة محادثاته فقط عبر تطبيق ماسنجر على الهاتف المحمول، بحسب تقرير لموقع "تك كرانش" المتخصص في أخبار التكنولوجيا، اطلعت عليه "العربية Business".

ويمكن للمستخدمين استعادة سجل الدردشة على أي منصة باستخدام رقم التعريف الشخصي (PIN) الذي أدخلوه عند إنشاء نسخة احتياطية لأول مرة على "ماسنجر". وإذا لم يتذكر المستخدم رقم التعريف الشخصي، يمكنه إعادة تعيينه.

يأتي هذا الإجراء بعد أشهر قليلة من إغلاق "ميتا" لتطبيقات ماسنجر المستقلة لأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظامي ويندوز وماك. ربما كانت المؤشرات واضحةً منذ البداية، حيث كانت شركة ميتا تُعيد توجيه مستخدمي تطبيق سطح المكتب الحاليين إلى موقع فيسبوك الإلكتروني لمواصلة استخدام خدمة المراسلة، بدلاً من موقع ماسنجر.

ولجأ مستخدمون إلى مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن استيائهم من التحديث، حيث قال كثيرون إنهم لا يرغبون في الاعتماد على موقع فيسبوك لإرسال واستقبال محادثات ماسنجر عبر الويب، لا سيما أولئك الذين قاموا بإلغاء تنشيط حساباتهم على فيسبوك.

ورغم أن قرار ميتا إغلاق منصات مختلفة لماسنجر يثير إحباط المستخدمين، فإنه يتيح لعملاق التكنولوجيا خفض التكاليف من خلال تقليص عدد المنصات التي يتعين عليه صيانتها.

أُطلق تطبيق ماسنجر لأول مرة باسم "فيسبوك شات" في عام 2008، ثم أطلقته شركة فيسبوك (التي تُعرف الآن باسم ميتا) كتطبيق مستقل في عام 2011.

وعلى مر السنين، رسخت الشركة العملاقة مكانة "ماسنجر" كخدمة مستقلة عن فيسبوك، وفي عام 2014، أزالت الشبكة الاجتماعية خاصية المراسلة من تطبيقها الرئيسي للهواتف المحمولة لتشجيع المستخدمين على استخدام تطبيق ماسنجر، إلا أن الشركة تراجعت عن هذا القرار عام 2023 عندما بدأت بدمج ماسنجر مجددًا في تطبيق فيسبوك.

ويمكن للمستخدمين الراغبين في إرسال واستقبال الرسائل عبر الإنترنت القيام بذلك من خلال تسجيل الدخول إلى حساباتهم على فيسبوك.