تكنولوجيا: أطلقت شركة شاومي غسالة ومجفف ملابس ذكيين مزودين بخاصية التنظيف الذاتي في المملكة المتحدة

تتوفر الآن غسالة ومجفف شاومي ميجيا برو للتحميل الأمامي سعة 9 كجم في المملكة المتحدة. وهذه هي أحدث دولة أوروبية تحصل على الجهاز المنزلي الذكي، والذي يوفر ميزات مثل التوزيع الذكي للمنظف، والشطف الذاتي التلقائي، والتحكم عن بعد عبر تطبيق شاومي هوم.

تواصل شاومي طرح غسالة ومجفف ميجيا برو للتحميل الأمامي سعة 9 كجم في جميع أنحاء أوروبا. وصل هذا الجهاز الذكي لأول مرة إلى المنطقة في سبتمبر 2025، ووصل إلى دول الاتحاد الأوروبي مثل هولندا وفرنسا في وقت سابق من عام 2026.

يمكنك الآن شراء غسالة ومجفف شاومي ميجيا برو للتحميل الأمامي سعة 9 كجم من متجر مي في المملكة المتحدة مقابل 599 جنيها إسترلينيا. وللتذكير، يُباع هذا الجهاز بسعر 499 يورو في دول أوروبية أخرى مثل ألمانيا من خلال متجر مي.

توصف غسالة ومجفف شاومي برو بأنها حل متكامل لغسيل الملابس. يمكن للمستخدمين غسل حمولات يصل وزنها إلى 9 كجم، أي حوالي 19.8 رطلا، والاختيار من بين دورات تتضمن غسيلا ذكيا لمدة 36 دقيقة وغسيلا سريعا لمدة 12 دقيقة. ووفقا لقائمة المنتج، يمكنك غسل وتجفيف حمولة تبلغ 3 كجم، أي حوالي 6.6 أرطال، في وقت قصير يصل إلى 180 دقيقة. ويقال إن الجهاز يقضي على ما يصل إلى 99.99 بالمائة من البكتيريا بفضل قوة البخار. يمكن لدرج المنظف توزيع منتجي تنظيف بذكاء حسب الحاجة، وتتوفر عناصر التحكم عن بعد عبر تطبيق شاومي هوم. ومن خلال التطبيق، يمكنك أيضا إرسال التحديثات عبر الهواء إلى الغسالة.

وبدلا من ذلك، يمكنك ضبط إعدادات غسالة ومجفف شاومي على الشاشة المدمجة التي تعمل باللمس. وميزة ذكية أخرى هي الشطف الذاتي التلقائي لشفرات مروحة التجفيف ومجرى التجفيف لإزالة الوبر. وتجدر الإشارة أيضا إلى أن الغسالة حاصلة على تصنيف كفاءة الطاقة من الفئة إيه. ويقال إن غسالة ومجفف شاومي ميجيا برو للتحميل الأمامي سعة 9 كجم تتمتع بتصميم فائق النحافة، حيث يبلغ قياس الهيكل 570 ملم، أي حوالي 22.4 بوصة.

