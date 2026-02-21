تكنولوجيا: إل جي تطلق أجهزة كمبيوتر محمولة جديدة بحجم 14 بوصة قبل إطلاقها العالمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أصدرت إل جي موجة من الحواسيب المحمولة الجديدة بحجم 14 بوصة. تتوفر جميع الطرازات أولا في سوقها المحلي، وتتميز بمعالجات إيه إم دي جورجون بوينت وبطاريات كبيرة داخل هياكل خفيفة الوزن. ستنضم بدائل إنتل بانثر إلى حاسوب جرام 14 14 زد 95 يو عالميا في وقت لاحق من هذا العام.

بدأت إل جي سلسلة حواسيب جرام المحمولة الجديدة بمجموعة من الإصدارات بحجم 14 بوصة. تم عرض حاسوب جرام 14 الجديد خلال معرض سي إي إس 2026 في شهر يناير، وهو أصغر خيار في أحدث مجموعة حواسيب محمولة من إل جي إلى جانب الطرز الجديدة بحجم 15 بوصة و 16 بوصة و 17 بوصة.

ليس هذا فحسب، بل يحتفظ جرام 14 بالخصائص الرئيسية لحواسيب جرام المحمولة القديمة، مثل البطارية عالية السعة والهيكل خفيف الوزن. على وجه التحديد، تتميز جميع الطرز ببطاريات تبلغ 72 واط في الساعة على الرغم من أن وزنها يبلغ 1.12 كجم فقط. كما تزود إل جي حاسوبها المحمول الذي تبلغ أبعاده 312 × 214 × 15.7 ملم بمساحة تخزين بي سي آي إي 4.0، وذاكرة وصول عشوائي إل بي دي دي آر 5 إكس، وشاشة آي بي إس بدقة 1200 بكسل تجمع بين معدل تحديث يبلغ 60 هرتز وذروة سطوع تبلغ 350 شمعة.

تبدأ مجموعة جرام 14 الجديدة من إل جي بسعر 215820 ينا يابانيا، أي حوالي 1395 دولارا، مع معالج رايزن إيه آي 5 435، وذاكرة وصول عشوائي سعتها 16 جيجابايت، ومساحة تخزين سعتها 512 جيجابايت. وبدلا من ذلك، تقدم إل جي نفس الحاسوب المحمول مع متغيرات معالج رايزن إيه آي 7 450 وذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 32 جيجابايت ومساحة تخزين سعتها 512 جيجابايت مقابل 349800 ين ياباني، أي حوالي 2255 دولارا.

يرجى ملاحظة أن هذا السعر لا يشير إلى تكلفة جرام 14 الجديد في الأسواق الأخرى. ومع ذلك، فإن الطراز الأساسي من إل جي أرخص بحوالي 10 بالمائة من سلفه لعام 2025 المعتمد على إنتل آرو ليك، والمتاح حاليا بسعر 1149 دولارا على أمازون. من المتوقع أن تتوفر الطرز المعتمدة على كل من إيه إم دي جورجون بوينت وإنتل بانثر ليك عالميا في وقت لاحق من هذا العام.