«فنون تبوك» تحتفي بـ«يوم التأسيس» بفعالية تراثية مجتمعية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت جمعية الثقافة والفنون بمنطقة تبوك، ممثلةً بفريق «الهمة والجمال» التطوعي، فعالية مجتمعية بمناسبة يوم التأسيس، وذلك في السوق الشمالي بمدينة تبوك، وسط حضور وتفاعل لافت من الأهالي وزوار السوق.

وجاءت الفعالية في إطار الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية الغالية، وتعزيز قيم الاعتزاز بالجذور التاريخية الراسخة للدولة السعودية، إلى جانب الإسهام في ترسيخ الهوية الوطنية وإبراز العمق التاريخي للمملكة.

وتضمنت الفعالية عددا من الفقرات الثقافية والفنية المتنوعة، التي استهدفت مختلف فئات المجتمع، وشملت عروضا تراثية فنية وفلكلورات شعبية وقصائد شعرية وطنية وحفلا فنيا وفقرات تفاعلية أضفت أجواء وطنية مميزة، عكست مكانة المناسبة في نفوس المواطنين، وأسهمت في تعزيز الحضور الثقافي والفني في الفضاءات العامة.