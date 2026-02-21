شاهد بالصورة والفيديو.. المودل آية أفرو تنهار وتسقط على الأرض في احتفال سوداني بالسعودية وشباب يمسكوا بها ويقودوها للسيارة

تفاجأ سودانيون, حاضرون إحتفال أقيم بحي غبيرا, بالمملكة العربية السعودية, بسقوط ضيفة شرف الإحتفال المودل آية أفرو على الأرض. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي إنهيار المودل المثيرة للجدل وسقوطها بشكل مفاجئ. الشباب الحاضرون قاموا بمساعدة آية أفرو, وأمسكوا بها وساعدوها على الوقوف وتوجهوا بها خارج مكان الإزدحام وأدخلوها في سيارة كانت تقف بالخارج. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

