مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تطلق معرض أصول الخيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تطلق مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض الثلاثاء المقبل، معرضا نوعيا متخصصا للخيل والفروسية يحمل عنوان «أصول الخيل»، وذلك بمناسبة يوم التأسيس، ويتضمن المعرض مجموعة كبيرة من مقتنيات المكتبة التاريخية النادرة في هذا المجال.

ويقام المعرض في فرع المكتبة بطريق خريص، ويستمر حتى نهاية أغسطس 2026، إذ يتضمن المعرض مجموعات كبيرة من مقتنيات المكتبة عن الخيل والفروسية ما بين مخطوطات ونوادر وصور ووثائق ومنمنمات إسلامية وإصدارات تاريخية وكتب مصورة.

وعملت المكتبة منذ إنشائها قبل 40 عاما على العناية بهذا المجال التراثي الأصيل، وأنشأت مركزا خاصة بالفروسية يضم أكثر من 12 ألف مادة متنوعة، ويتضمن أبرز وأندر الكتب العربية والأجنبية الخاصة بالخيل.

ويتضمن المعرض مجموعات من أهم مقتنيات المكتبة ومنها: مخطوطة عباس باشا الأول، إذ تعد هذه المخطوطة التي بدأ وفد علمي من قبل عباس باشا في كتابتها سنة 1848م مهمة جدا في مادتها ومحتواها، إذ تناولت بالتفصيل والتوثيق موضوع الخيل عند قبائل جزيرة العرب من أهل البادية وأهل الحاضرة، ونجد في هذه المخطوطة النفيسة أسماء الخيل الأصيلة وأسماء مرابطها وأنواع سلالاتها وأسماء ملاكها ومربيها وتجارها الحريصين على شرائها واقتنائها، وما تتضمنه من معلومات تاريخية.

وتعرض المكتبة الكتاب المصور المذهب: الخيول الشرقية، وهو من ضمن مقتنياتها النادرة للمؤلف: واكلو رزيوسكي، إذ يعود تاريخ نشره إلى عام 1821 باللغتين العربية والفرنسية.

ويعد الكتاب من أقدم الدراسات الغربية عن الخيول العربية، إذ يضم أكثر من 400 صورة تصف ثقافة الصحراء والآلات الموسيقية والعناية بأصول الخيول العربية، وصور وخرائط ومخطوطات قديمة وحديثة نادرة.

إضافة إلى ذلك، تعرض مجموعة كبيرة من صور الخيول النادرة، التقطتها الأميرة البريطانية أليس خلال زيارتها للمملكة العربية السعودية في عام 1938، كما يحتوي المعرض على نوادر ورسومات عالمية عن الخيل ومنها كتاب رسومات أحمد كمال باشا والمستشرق الإنجليزي مكتشف مقبرة توت عنخ آمون العالمية بمصر.

ويتضمن المعرض ما دونه ابن بشر عن الخيل في الدولة السعودية الأولى والثانية في مخطوطة (عنوان المجد في تاريخ نجد) وموسوعة «فروسية» ودراسات ببليوغرافية تعد أول عمل إحصائي ورقي للخيل والفروسية في العالم، كما يعرض كتاب: (الخيول العربية الأصيلة) وهو كتاب مترجم عن اللغة الروسية.

من جانب آخر، تعرض المكتبة صورا لمركز الفروسية بالمكتبة، ومجموعة من المسكوكات الإسلامية، ومنمنمات الفن الإسلامي عن الخيل التي تقتنيها المكتبة، إضافة إلى لوحات فنية وتشكيلية، وأفلام قصيرة مصورة عن الخيل والفروسية.