تكنولوجيا: ويفشير: شاشة عرض منزلية ذكية جديدة تتميز بلوحة دائرية مقاس 7 بوصات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقدم ويف شير الآن شاشة تعمل باللمس دائرية مقاس 7 بوصات مزودة بلوحة آي بي إس، ومدخل إتش دي إم آي، ودعم لمس سعوي بـ 10 نقاط، وتستهدف أنظمة المنزل الذكي، وأنظمة المعلومات والترفيه داخل السيارة، وغيرها من أجهزة واجهة المستخدم الآلية التفاعلية المدمجة.

يُطلق على شاشة اللمس الجديدة مقاس 7 بوصات رسميا اسم شاشة إل سي دي 7 بوصات بدقة 1080 × 1080، وتتميز بلوحة آي بي إس بدقة 1080 × 1080 مع زوايا عرض واسعة تبلغ 160 درجة وذروة سطوع تبلغ 800 شمعة. الإدخال باللمس سعوي، مع ما يصل إلى 10 نقاط لمس متزامنة. ويقال إن اللوحة الزجاجية المقواة بصلابة 6 إتش مع الترابط البصري تعمل على تحسين المتانة الشاملة ومقاومة الغبار ووضوح الصورة عن طريق تقليل الانعكاسات.

تتضمن لوحة الدوائر المطبوعة في الخلف حوامل لجهاز راسبيري باي وتوفر أيضا إدخال إتش دي إم آي قياسيا للفيديو، بالإضافة إلى واجهة يو إس بي – سي مزدوجة للمس والطاقة. بالإضافة إلى ذلك، يوجد مقبس إخراج صوت مقاس 3.5 ملم، وموصل مكبر صوت رباعي السنون، وزران فعليان للطاقة وتدوير الشاشة، وعناصر تحكم برمجية لسطوع الشاشة.

تنص ويف شير على أن الشاشة تدعم التشغيل بالتوصيل والتشغيل بدون برامج تشغيل مع أجهزة مثل راسبيري باي، ولوحات جيتسون، وأجهزة الحاسوب الشخصية التي تعمل بنظام ويندوز، والحواسيب المحمولة، لكنها تلاحظ صراحة أن أوبونتو، وكالي، وويندوز 10 آي أو تي، وسلسلة جيتسون تدعم اللمس بنقطة واحدة فقط، وليس اللمس بـ 10 نقاط.

يجب على المشترين المحتملين التفكير في كيفية دمج الشاشة في نظام البرامج البيئي الخاص بهم، نظرا لأن أجهزة مثل سلسلة راسبيري باي وغيرها من لوحات التطوير، وأجهزة الحاسوب التي تعمل بنظام ويندوز تُخرج أصلا نسب أبعاد مستطيلة، مما قد يؤدي إلى زوايا مقطوعة ومشكلات في التحجيم ما لم يتم تطوير برامج مخصصة. بشكل عام، توفر ويف شير دعما برمجيا على صفحة ويكي الخاصة بها، ولكن بالنسبة لهذا المنتج بالذات، لا تزال البرامج قيد التطوير. التنسيق الدائري غير المعتاد 1080 × 1080 مخصص في الغالب لمشاريع واجهة المستخدم المخصصة بدلا من بيئة سطح المكتب القياسية.

تتوفر شاشة ويف شير الدائرية مقاس 7 بوصات من متجر ويف شير الرسمي مقابل 159.99 دولارا.

