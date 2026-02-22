اخبار العالم / اخبار العراق

السوداني يبحث ملفات عدة تخص صلاح الدين

بغداد - ياسين صفوان - وهنأ السوداني وفق البيان "الزهوان بمناسبة تسنّمه منصب المحافظ"، مؤكداً ضرورة مواصلة العمل على تنفيذ الخطط التنموية ومشاريع البنى التحتية، بما يضمن الارتقاء بمستوى الخدمات المقدّمة للمواطنين في عموم المحافظة.

وشهد اللقاء "بحث ملفات عدة تخصّ المحافظة"، وجرى التأكيد على "أهمية مضاعفة الجهود لمعالجة المشكلات التي تواجه تنفيذ الخطط التنموية، وجعل خدمة المواطنين في صدارة الأولويات ضمن مختلف البرامج والمشاريع".

