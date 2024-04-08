شكرا لقرائتكم خبر عن كسوف كلي للشمس اليوم الاثنين.. هل سنشاهده في المملكة؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشهد الكرة الأرضية اليوم الاثنين، كسوفًا كليًا للشمس غير مشاهد في السعودية والوطن العربي، وستكون كل مراحل الكسوف ما بين الساعة 06:42 مساء إلى 11:52 مساء (بتوقيت المملكة)، وسيشاهده الملايين عبر شمال غرب المكسيك والولايات المتحدة والمقاطعات البحرية في كندا.

وسيكون الكسوف في شكله الجزئي مرئيًا في جميع أنحاء أمريكا الشمالية تقريبًا.

أقرب نقطة إلى الأرض

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة م. ماجد أبو زاهرة، أنه خلال هذا الكسوف سيكون القمر بعد يوم واحد فقط من وصوله نقطة الحضيض (أقرب نقطة إلى الأرض) ما يجعل حجمه الظاهري كبير.

وسيكون حجمه الظاهري بداية ونهاية الكسوف 0.553 درجة، وفي ذروة الكسوف العظمى 0.562 درجة، وهو بذلك أكبر بنسبة 5.9% من المتوسط، وبالتالي سوف يغطي الشمس، ما يجعل هذا الحدث الفلكي كسوفًا كليًا.

وأشار الى أن الكسوف يبدأ في شكله الكلي عند الفجر المحلي جنوب جزيرة ستاربوك في أرخبيل جزر لاين بجنوب المحيط الهادي عند الساعة 07:38 مساء (بتوقيت المملكة)، ويبلغ عرض مسار الكسوف الكلي 144 كيلومترًا، وسيستمر الكسوف الكلي لأكثر من دقيقتين.



أماكن الكسوف الكلي

وأوضح أبو زاهرة أنه بعد عبور المحيط الهادي، يمر مسار الكسوف الكلي جنوب جزر ريفيلاجيجيدو في المكسيك، وستشهد جزيرة إيسلا سوكورو كسوفًا كليًا، ثم يقطع مسار الكسوف جزر مارياس ويصل البر الرئيسي المكسيكي جنوب مدينة مازاتلان عند الساعة 09:09 مساء (بتوقيت المملكة).

ويبلغ عرض المسار الكلي هنا 199 كيلومترًا، وسيستمر الكسوف الكلي 4 دقائق و27 ثانية.

مسار ظل القمر المركزي

ولفت أبو زاهرة إلى أنه خلال الكسوف يمكن للراصدين ضمن مسار ظل القمر المركزي فقط رؤية العديد من الظواهر الفريدة، وسيشاهدون ظاهرة خاتم "الألماس"، ويظهر ضوء الشمس ككتلة من طرف واحد للقمر متصل بحلقة من الضوء وهو عبارة عن الغلاف الجوي للشمس يسطع حول القمر.

وستكون هذه هي المرة الوحيدة في هذا القرن التي يمر فيها مسار الكسوف الكلي للشمس بأجزاء من أكبر 3 دول في أمريكا الشمالية، كندا والولايات المتحدة والمكسيك.