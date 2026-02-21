شكرا لقرائتكم خبر «أصالة الماضي ورؤية المستقبل».. ندوة بإمارة جازان بمناسبة «يوم التأسيس» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت إمارة منطقة جازان بالتعاون مع إدارة التوجيه والإرشاد بوزارة الداخلية، ندوة بعنوان «أصالة الماضي ورؤية المستقبل»، وذلك احتفاء بيوم التأسيس. وتناولت الندوة، التي استهدفت منسوبي الإمارة وجميع القطاعات الحكومية والأمنية، تاريخ تأسيس الدولة السعودية، وضرورة تعزيز الوعي بأهمية بتاريخها العريق، إضافة إلى الأسس التي قامت عليها من وحدة الصف وتعاون القيادة والشعب والتمسك بالقيم والمبادئ، ومفاهيم الوحدة الوطنية ودورها في بناء مجتمع متماسك، مع التأكيد على أهمية الأمن والاستقرار الذي تنعم به المملكة.

