«إثراء» يحتفي بيوم التأسيس بـ 30 فعالية متنوعة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يحتفي مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء)، بيوم التأسيس بـ30 فعالية متنوعة تعتز بتراث الأجداد وتعيد للأذهان أمجادا سطرها مؤسسو الدولة السعودية قبل 3 قرون، وذلك يوم الجمعة المقبل لمدة 3 ليال بمقر «إثراء» في مدينة الظهران.

ويستعرض الحفل العديد من التجارب المتنوعة المستلهمة من بدايات الدولة السعودية الأولى، وبرامج ثقافية تفاعلية تركّز على الحِرف، والتعليم، والذاكرة، إضافة إلى عرض مخطوطات القرآن الكريم، التي تبرز جماليات الكتابة وقواعدها عبر الزمن، وذلك من خلال ورش عمل تطبيقية تسلّط الضوء على الدقة والمنهجية التي حفظت النص القرآني عبر الأجيال.

ويتضمن الحفل معرض «تخليد» الذي يستعرض مجموعة فنية توثق محطات مفصلية من تاريخ الدولة السعودية الأولى، وتجسد التضحيات والبدايات التي شكلت الوعي والهوية الوطنية، والعروض التمثيلية التي تكشف خيرات الدرعية وأشهر منتجاتها، وعرضا قصصيا عن أصالة المائدة السعودية وتقاليدها العريقة، إضافة إلى ورشة عمل بعنوان «إرث يتجدد»، التي تمزج الإبداع بالتراث من خلال تصميم نماذج مصغرة للبيوت النجدية وجمال واجهاتها وزخارفها الجصية المميزة.

وتستعرض سينما «إثراء»، سلسلة من الأفلام التي تحتفي بالهوية السعودية عبر 3 محاور أساسية هي: الأرض، والتاريخ، والحياة اليومية، فيما تشهد حدائق «إثراء» إقامة عروض وأنشطة ثقافية تعيد إحياء الذاكرة، وعرضا حيا تفاعليا يعيد تجسيد بيئة الكتاتيب وأدوات التعليم القديمة وفهم دورها في بناء المعرفة، إضافة إلى عروض «متحف الأطفال»، التي تستعرض أنشطة تفاعلية.