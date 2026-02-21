شكرا لقرائتكم خبر كتاب (فروسية) أحد الشواهد التراثية الثرية التي تقتنيه المتاحف العالمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعد كتاب «فروسية» الذي أصدرته مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في طبعتين: عربية وإنجليزية، أحد أثرى الكتب، الذي يضم منجما من المعلومات والسرد التاريخي عن الخيول العربية والفروسية، كما يتضمن مئات الصور التراثية والنقوش والمنحوتات الحافلة بكل العناصر والسمات الفنية التي تصور الخيل العربية.

وقسم الكتاب الذي شارك في إعداده لجنة تشكلت من 19 شخصية وعالما ومتخصصا، إلى جزءين كبيرين، كما شاركت في تجهيز مادته التصويرية مراكز ومتاحف ومكتبات من 17 دولة عربية وأجنبية، فيما اشتغل على تحرير مادته ومعلوماته وأشرف عليها الدكتور شهاب الصراف، وديفيد ألكسندر وعدد كبير من الباحثين من: إسبانيا وأستراليا وإيطاليا والبرتغال وبلجيكا والدنمارك والإمارات وروسيا والمملكة العربية السعودية ومصر والمملكة المتحدة والنمسا وهولندا والولايات المتحدة الأمريكية واليونان.

ويتضمن المجلد الأول مجموعة من المقالات والإسهامات العلمية البالغة 29 بحثا، أعدها نخبة من الأكاديميين المتخصصين في تاريخ الخيل من جميع أنحاء العالم والمجلد الثاني: فهرس مصور لقطع ولوحات ووثائق تاريخية لم يسبق رصدها من قبل.

ويضم الكتاب الذي يقع في 566 صفحة مجموعة نادرة من المنمنمات الفنية التي تصور وترسم الخيول في حالات السفر والمعارك والحروب، وفي الصحراء وفي مواقع مختلفة، وتعتني بالجزئيات والتفاصيل الصغيرة عناية مدهشة.