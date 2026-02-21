شكرا لقرائتكم خبر موسم الدرعية 25 - 26 يعلن تمديد عدد من برامجه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن موسم الدرعية (25 - 26) تمديد عدد من برامجه، استجابة للإقبال الكبير الذي شهدته منذ انطلاقها، وما رافقها من حضور لافت وتفاعل واسع من مختلف الزوار القادمين من داخل المملكة وخارجها.

وشمل التمديد 3 من أبرز البرامج، هي: هل القصور، والحويط، وسمحان، وذلك حتى الأسبوع الرابع من مارس المقبل، فيما تواصل ليالي الدرعية حضورها بوصفها برنامجا مستمرا منذ انطلاق الموسم.

وأوضحت مدير الموسم أحلام آل ثنيان، أن قرار التمديد جاء بعد رصد مؤشرات حضور مرتفعة طوال الفترة الماضية، مما يعكس مكانة الموسم كوجهة ثقافية وتاريخية تستقطب مختلف الفئات، مؤكدة أن التفاعل الإيجابي شكل دافعا مباشرا لإتاحة الفرصة أمام شريحة أكبر من الجمهور للاستفادة من التجارب المقدمة.

ورفعت مدير الموسم الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على ما توليه من دعم متواصل لقطاعات الثقافة والسياحة، وما يحظى به موسم الدرعية من اهتمام ومتابعة أسهمت في تعزيز مكانته محليا ودوليا.

وأكدت أن النجاحات المتحققة، التي تعكس تكامل الجهود بين الجهات المعنية، جاءت بدعم وتمكين من وزير السياحة أمين عام مجلس إدارة هيئة تطوير بوابة الدرعية الأستاذ أحمد الخطيب، وتنسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز جودة الحياة وترسيخ حضور المملكة كوجهة عالمية للثقافة والسياحة.

ويُعدُ موسم الدرعية أحد أبرز المواسم الوطنية التي تحتفي بالإرث التاريخي للمكان، وتقدم برامج متنوعة تعكس هوية المنطقة وتاريخها، ضمن تجربة متكاملة تجمع بين الأصالة والمستقبل.