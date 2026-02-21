قائد الفرقة الرابعة مشاة يدشن توزيع سلة رمضان لأسر شهداء ومصابي “حرب الكرامة”

دشّن قائد الفرقة الرابعة مشاة، اللواء الركن إسماعيل الطيب حسين، أمس، برنامج سلة رمضان المخصص لأسر شهداء ومصابي حرب الكرامة وذلك بدار الصف والجنود، في إطار الاهتمام المتواصل بالبعد الاجتماعي والإنساني لمنتسبي القوات المسلحة السودانية والقوات المساندة.

وأكد اللواء الركن إسماعيل الطيب حسين خلال التدشين أن رعاية أسر الشهداء والمصابين تمثل واجباً وطنياً وأخلاقياً، مشيراً إلى أن تضحياتهم ستظل محل تقدير ووفاء من قيادة القوات المسلحة السودانية فهي تعزز قيم التكافل والتلاحم، خاصة في شهر رمضان المبارك.

وشهدت الفعالية حضور عدد من القيادات العسكرية وأسر شهداء ومصابي حرب الكرامة من الضباط وضباط الصف والجنود ، وسط إشادة واسعة بالمبادرة التي تعكس روح المسؤولية والوفاء لدماء الشهداء وتضحيات الأبطال.

إعلام القوات المسلحة