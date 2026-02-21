تكنولوجيا: من المتوقع إطلاق معالجات AMD Ryzen 11000-series Zen 6 المكتبية في عام 2027

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يفيد تقرير من بنش لايف أن شركة إيه إم دي تخطط لعرض الجيل القادم من معالجات الحواسيب المكتبية في عام 2027. كان من المقرر في الأصل إطلاقها في عام 2026، بعد عامين من ظهور معمارية زين 5 في عام 2024.

ذكرت خارطة طريق سابقة من إيه إم دي أن الجيل القادم من معالجات الحواسيب المكتبية بمعمارية زين 6 سيتم إطلاقه في وقت ما من عام 2026. ونظرا لأن معالجات الحواسيب المكتبية بمعمارية زين 5 تم إطلاقها في عام 2025، وأن إيه إم دي تطلق معالجات جديدة كل عامين، فقد كان الجدول الزمني منطقيا. ومع ذلك، يشير تقرير جديد من بنش لايف إلى أننا قد نضطر إلى الانتظار لفترة أطول قليلا. على ما يبدو، لن يتم إطلاق معمارية زين 6 حتى عام 2027.

على جانب الحواسيب المحمولة، كان من المقرر وصول معالجات ميدوسا بوينت القائمة على معمارية زين 6 في عام 2027، وهناك احتمال كبير أن يتم تأجيلها أيضا. ومع ذلك، سنظل نحصل على لمحة عن معمارية زين 6 في شرائح إيبيك فينيس من إيه إم دي المقرر إطلاقها في وقت ما من عام 2026. لم يتم ذكر أي سبب للتأخير، ولكن قد يكون ذلك بسبب السعة المحدودة لعقدة إن 2 من شركة تي إس إم سي لنوى معالجات زين 6 والتكاليف الباهظة للذاكرة والتخزين لبناة الحواسيب الشخصية بأنفسهم.

يقول المسرب الشهير إتش إكس إل، الذي صرح مؤخرا أن معالج رايزن 11000 بمعمارية زين 6 ذو المواصفات الأعلى سيتم إطلاقه بأربعة وعشرين نواة، إن حتى تشكيلة نوفا ليك من إنتل قد تم تأجيلها إلى عام 2027. في الأساس، سيكون الإصدار المحدث المشاع عنه من آرو ليك هو معالجات الحواسيب المكتبية الوحيدة من إنتل التي سيتم إطلاقها هذا العام. بالنظر إلى سجل إيه إم دي الحافل، قد نرى معالجا غريبا بمقبس إيه إم 5 أو حتى إيه إم 4 يظهر فجأة في عام 2026.