تكنولوجيا: تسريب ميزة جديدة لتحديث سامسونج One UI 9 المبني على نظام أندرويد 17

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بينما لم تطرح سامسونج بعد تحديث وان يو آي 8.5 على نطاق واسع، يبدو أن العمل على وان يو آي 9 يتقدم بالتوازي. ظهر تسريب على الإنترنت يشير إلى ميزة برمجية جديدة للواجهة المخصصة القادمة المعتمدة على أندرويد 17.

يمر تحديث وان يو آي 8.5 حاليا بالمرحلة التجريبية وهو متاح لتشكيلة جالاكسي إس 25. من المتوقع أن يظهر الإصدار المستقر لأول مرة مع سلسلة جالاكسي إس 26 ويتم طرحه لاحقا للأجهزة المتوافقة. ظهر الآن تسريب جديد حول التحديث الرئيسي التالي: وان يو آي 9.

وفقا لتقرير من سامي جورو، تشير البنيات المسربة من وان يو آي 9 إلى إضافات جديدة إلى متصفح سامسونج إنترنت. يقال إن المتصفح يحتوي على شريط بحث جديد مدمج بتصميم عائم يقع بالقرب من الجزء السفلي من الشاشة. ويتضمن خيارات مثل البحث، والوصول إلى الذكاء الاصطناعي، وعلامات التبويب الأخيرة، وقائمة.

من الميزات البارزة المسربة ميزة اسأل الذكاء الاصطناعي، والتي تتيح للمستخدمين طرح أسئلة حول صفحة الويب المفتوحة حاليا، دون الحاجة إلى النسخ اليدوي للنص في واجهة الدردشة. يقترح المصدر أن الميزة تعالج محتوى الصفحة بالإضافة إلى سجل التصفح لتقديم إجابات مخصصة لاستفسارات المستخدمين. كما أنها تمنح المستخدمين خيار تخزين المحادثات لمدة تصل إلى 6 أشهر أو عدم تخزينها بعد الجلسة الحالية.

في الوقت الحالي، لا يوجد جدول زمني ملموس لإصدار وان يو آي 9. ومع ذلك، قد يتم إطلاقه مع خلفاء جالاكسي زد فولد 7 المتاح حاليا بسعر 1649 دولارا على أمازون وزد فليب 7، واللذين من المتوقع إصدارهما في سبتمبر. وفي أخبار منفصلة، اعتمدت هيئة تنظيمية هاتفي جالاكسي إيه 57 وجالاكسي إيه 37، مما يشير إلى إطلاق وشيك.