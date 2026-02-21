“الصائم” لامين يامال أمام تحدٍ جديد.. 4 مباريات تنتهي قبل وقت الإفطار

- 1/2
يدخل النجم الإسباني الشاب لامين يامال لاعب برشلونة تحدياً جديداً في مسيرته إذ سيلعب 4 مباريات في الدوري المحلي أثناء فترة الصيام، وذلك خلال حملة ناديه لاستعادة الصدارة التي فقدها لمصلحة غريمه التقليدي ريال مدريد عقب الخسارة في الجولة الماضية أمام جيرونا بهدفين مقابل هدف.
وسيلعب برشلونة 4 مباريات خلال شهر رمضان تبدأ بلقاء ليفانتي، وبعده فياريال، أتلتيك بلباو وإشبيلية، وجميعها تبدأ في الساعة 4:15 بتوقيت إسبانيا وستنتهي على أبعد تقدير في السادسة والربع، بينما تغيب الشمس في إسبانيا خلال شهري فبراير ومارس بين السادسة والنصف والسابعة مساء.
ووفقاً ليومية “سبورت” الإسبانية فإن النادي الكتالوني الذي سبق وأن تعامل مع لاعبين صائمين في فترات سابقة، وضع خطة للحفاظ على مجهود نجمه الشاب، إذ ينوي التركيز على فترة المساء التي يمكن ليامال من خلالها الأكل والشرب من خلال توزيع وجبات غنية بالعناصر الغذائية بشكل استراتيجي، وكذلك سيتابع الطاقم الطبي مع اللاعب خطة ترطيب عميقة ومحسوبة قبل أذان الفجر بتوقيت إسبانيا.
وخاض النجم الإسباني الصغير 32 مباراة مع برشلونة في كافة البطولات خلال الموسم الحالي، سجل خلالها 15 هدفاً وقدم 13 تمريرة حاسمة.
العربية نت
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
