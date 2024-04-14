إسرائيل تستعد لمهاجمة طهران

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية بأنه من المتوقع أن تقوم إسرائيل برد كبير على الهجوم الإيراني بالصواريخ والمسيرات. وذكر التلفزيون الإسرائيلي وصحيفة هآرتس أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يجري مشاورات مع دائرة وزرائه المقربة بشأن كيفية المضي قدما. وأطلقت إيران مئات المسيرات والصواريخ ضد عدوها اللدود ودقت صافرات الإنذار في أجزاء كثيرة من إسرائيل والضفة الغربية. وذكرت التقارير أن الدفاعات الجوية الإسرائيلية أسقطت جميع الصواريخ تقريبا.



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