انت الان تتابع خبر السوداني: العراق يسير بالاتجاه الصحيح والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان -

ولفت السوداني الى أن "ثقة المواطن تتعزز بالدولة بقدر الخدمة التي يقدمها المنتسب"، مضيفا أن "وزارة الداخلية ليست وزارة أمنية فقط، وإنما لها دور خدمي مهم كونها على تماسّ مباشر مع المواطن".

وأضاف "نعمل لخدمة جميع العراقيين بلا تمييز، وعملكم يجب ان يقترن بالعدالة وانتم محل ثقة"، معتبرا أنه "لولا دماء الشهداء لما تحقق الأمن والاستقرار في العراق".

وتابع السوداني "نتحدث بكل ثقة امام الجهات الأجنبية والعربية بانخفاض الجريمة الجنائية، بنسبة تجاوزت النصف وهو معدل غير مسبوق في العراق والمنطقة"، مردفا "العراق يسير بالاتجاه الصحيح، والصخب الإعلامي يستهدف كل حالة صحية تصبّ باتجاه بناء الدولة".