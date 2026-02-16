مورينيو يدخل المستشفى قبل صدام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

نقلت تقارير صحفية برتغالية أنباء مثيرة للقلق بشأن الحالة الصحية للمدرب المخضرم جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي بنفيكا، وذلك قبل المواجهة المرتقبة التي ستجمعه بفريقه السابق ريال مدريد في ملحق التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا. وأفادت صحيفة “أبولا” أن مورينيو اضطر لزيارة مستشفى “ديفينو إسبريتو سانتو” في العاصمة لشبونة يوم الأحد، بعد شعوره بآلام مفاجئة استدعت تدخلاً طبياً عاجلاً للاطمئنان على وضعه قبل السفر إلى إسبانيا.

أظهرت الفحوصات الطبية التي خضع لها “السبيشال وان” معاناته من عدوى في الأذن، إلا أن المؤشرات الأولية أكدت أن هذه الوعكة الصحية لن تعيقه عن قيادة فريقه من أرض الملعب. ومن المنتظر أن يسجل مورينيو ظهوراً عاطفياً وتاريخياً في ملعب “سانتياغو برنابيو” يوم الثلاثاء المقبل، وهي المرة الأولى التي يطأ فيها عشب الملعب المدريدي منذ رحيله عن تدريب النادي الملكي في عام 2013، بعد مسيرة حافلة حقق خلالها ألقاب الدوري وكأس الملك والسوبر الإسباني.

طموحات بنفيكا وتكرار سيناريو التفوق على الملكي

تكتسب هذه المباراة أهمية مضاعفة كونها تأتي بعد أسابيع قليلة من الصدمة التي أحدثها بنفيكا في القارة العجوز، حينما تمكن رفاق مورينيو من هزيمة ريال مدريد بأربعة أهداف مقابل هدفين في ختام دور المجموعات. تلك النتيجة هي التي فرضت على العملاق الإسباني خوض الملحق، بينما منحت النادي البرتغالي دفعة معنوية هائلة للبحث عن بطاقة العبور لثمن النهائي من قلب العاصمة الإسبانية.

تترقب الجماهير العالمية المواجهة التكتيكية بين مورينيو وناديه السابق، خاصة في ظل الحالة الفنية المميزة التي يعيشها بنفيكا هذا الموسم تحت قيادته. وسيكون تركيز الجهاز الطبي في النادي البرتغالي منصباً على ضمان تعافي المدرب بشكل كامل من عدوى الأذن، ليكون في كامل تركيزه خلال إدارة الموقعة التي لا تقبل القسمة على اثنين في مشوار “ذات الأذنين”.