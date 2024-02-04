تكنولوجيا: تسريب جديد لسلسلة OPPO Reno 12 يشير إلى إلى معالج MediaTek مع الإصدارين Vanilla و Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد شهر واحد فقط من الإطلاق العالمي لسلسلة Reno 11، انتشرت شائعات عبر الإنترنت حول هواتف Reno الذكية القادمة من شركة OPPO، وهي Reno 12 و Reno 12 Pro.

واستنادًا إلى مستند داخلي مزعوم، كشف الأشخاص في MSPowerUser عن بعض مواصفات الأجهزة القادمة.

وتشير التفاصيل المسربة إلى أن هاتف Reno 12 قد يكون مزودًا بمعالج MediaTek يسمى MTK 24M، على الرغم من أن اسم المعالج الدقيق غير معروف. ومن المتوقع أن يأتي مع 12 جيجابايت من الذاكرة العشوائية وخيارات تخزين تصل إلى 256 جيجابايت.

ومن ناحية أخرى، من المتوقع أن يأتي هاتف Reno 12 Pro بمعالج MediaTek Dimensity 9200 (MTK DX-2)، مصحوبًا بذاكرة عشوائية (RAM) بسعة 12 جيجابايت وذاكرة تخزين بسعة 256 جيجابايت و512 جيجابايت.

وبالمثل، يشاع أن كلا الهاتفين سيحتويان على شاشات FHD OLED بحجم 6.7 بوصة مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، وبحواف منحنية من جميع الجوانب.

أما بالنسبة لمواصفات الكاميرا، فيُقال إن سلسلة Reno 12 ستحتوي على مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل مع OIS، إلى جانب عدسة بدقة 8 ميجابكسل وعدسة 50 ميجابكسل توفر تقريب بصري حتى ضعفين.

ومع ذلك، قد تكون هناك اختلافات طفيفة في المواصفات بين طرازي Vanilla و Pro. بالنسبة الكاميرات الامامية، يمكن أن تأتي الهواتف الذكية مع عدسة بدقة 50 ميجابكسل مع دعم التركيز التلقائي.

بالإضافة إلى ذلك، تشمل الميزات المشاع عنها بطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع دعم شحن بقوة 67 واط وتصنيف IP65.

ووفقًا للتسريب، من المتوقع أن يكون الإطار الزمني لإطلاق هواتف Reno 12 الذكية في يونيو 2024. ولا تزال التفاصيل حول الأسعار غير واضحة، ومع ذلك، يشير المنشور إلى أن Reno 12 قد يكلف حوالي 499 دولارًا وقد يأتي Reno 12 Pro بسعر 799 دولارًا.

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