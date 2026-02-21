شكرا لقرائتكم خبر مدارس رفحاء تحتفي بيوم التأسيس بفعاليات وطنية تعزز الهوية والانتماء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتفلت مدارس محافظة رفحاء الأحد الماضي، بـ»يوم التأسيس»، عبر حزمة من البرامج الثقافية والتوعوية التي استحضرت العمق التاريخي للدولة السعودية، ورسخت قيم الولاء والاعتزاز بالوطن في نفوس الطلبة ومنسوبي التعليم.

وشهدت الفعاليات، تنظيم معارض وأنشطة متنوعة من أبرزها، معرض أُقيم في المتوسطة الرابعة برفحاء، بحضور عدد من التربويين، في أجواء وطنية اتسمت بالفخر والاعتزاز بالموروث العريق.

وتضمن المعرض، أركانًا للأزياء التقليدية، والحرف اليدوية، وصورًا من أنماط الحياة الاجتماعية التي توارثتها الأجيال، إلى جانب لوحات تعبيرية جسدت مراحل تأسيس الدولة السعودية الأولى، وما قامت عليه من مبادئ راسخة أسهمت في تحقيق الوحدة والاستقرار، وصولًا إلى ما تنعم به المملكة اليوم من نهضة وتنمية.

وهدفت البرامج إلى تعزيز الهوية الوطنية، وتعريف الطلبة بتاريخ وطنهم، وإبراز المنجزات الحضارية التي تحققت منذ التأسيس، بما يسهم في تنمية الوعي بتاريخ المملكة ومسيرتها المباركة، وترسيخ معاني الانتماء والوفاء للقيادة الرشيدة.