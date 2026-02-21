شكرا لقرائتكم خبر المتحف الوطني يطلق برنامج «ذاكرة الدار» الثقافي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يطلق المتحف الوطني في مركز الملك عبدالعزيز التاريخي برنامج «ذاكرة الدار»، احتفاءً بيوم تأسيس، وتزامنًا مع شهر رمضان المبارك، وذلك خلال الفترة من 19 فبراير حتى 6 مارس 2026، يوميًا من الساعة العاشرة مساءً وحتى الواحدة صباحًا.

ويمزج البرنامج بين عبق التراث وروح التفاعل المباشر مع الجمهور، من خلال معروضات مستلهمة من الماضي العريق، وقصص مشوقة، وتجارب طعام، إلى جانب سلسلة من الأنشطة الحية المصممة لمختلف الفئات العمرية.

ويحوّل البرنامج المتحف الوطني ليتيح للزوار خوض تجارب ثقافية مشتركة تصل الماضي بالحاضر، حيث يتوزع البرنامج على محورين رئيسيين؛ أولهما «يوم التأسيس» خلال الفترة من 19 حتى 22 فبراير، ويركّز على إحياء إرث الدولة السعودية الأولى، واستحضار القيم التي تشكّل هوية المملكة على مدى القرون الثلاثة الماضية، فيما يأتي المحور الثاني «ليالي رمضان» فيمتد من 19 فبراير حتى 6 مارس، ويستحضر أجواء الشهر الكريم عبر برامج ثقافية تعزز التواصل الاجتماعي، والتراث الأصيل.

ويمنح البرنامج زواره فرصة استكشاف باقة متنوعة من التجارب، تشمل زوايا تصوير بطابع خاص وأنشطة تفاعلية متعددة؛ من بينها «مفاتيح الدار»، وهي خريطة تفاعلية، و»دكان الأجاويد» المستوحى من أجواء السوق السعودي التقليدي، إضافة إلى ألعاب تفاعلية في الساحات الخارجية.