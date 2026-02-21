اخبار الخليج / اخبار الإمارات

طحنون بن زايد يلتقي السفير الأميركي لدى تركيا

0 نشر
0 تبليغ

طحنون بن زايد يلتقي السفير الأميركي لدى تركيا

ابوظبي - سيف اليزيد - التقى سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، توم باراك، السفير الأميركي لدى جمهورية تركيا.
وقال سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «التقيت توم باراك، السفير الأميركي لدى جمهورية تركيا، حيث استعرضنا العلاقات الثنائية التي تجمع دولة العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية».
وأضاف سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان: «كما بحثنا القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل دعم الاستقرار والتنمية في المنطقة».

— Tahnoon Bin Zayed Al Nahyan (@hhtbzayed)
الكلمات الدلائليه
آية عبد الرحمن

آية عبد الرحمن

كاتبة محتوى في موقع الخليج 365، أهوى الكتابة في كافة المجالات الإخبارية المصرية والعربية والتريندات وغيرها، أسعى لتقديم المعلومات بشفافية تامة لتصل بوضوح إلى الباحثين عنها

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا