اخبار الخليج / اخبار الإمارات

سعود بن صقر يستقبل وفد وزارة الخارجية على مأدبة إفطار

0 نشر
0 تبليغ

  • سعود بن صقر يستقبل وفد وزارة الخارجية على مأدبة إفطار 1/3
  • سعود بن صقر يستقبل وفد وزارة الخارجية على مأدبة إفطار 2/3
  • سعود بن صقر يستقبل وفد وزارة الخارجية على مأدبة إفطار 3/3

ابوظبي - سيف اليزيد - استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، مساء اليوم في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، وفد وزارة الخارجية برئاسة معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، يرافقه عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، وعدد من كبار المسؤولين، على مأدبة إفطار.

وتقبل سموه التهاني بشهر رمضان المبارك من وفد الوزارة، الذين دعوا الله عزّ وجلّ أن يعيد هذه المناسبة المباركة على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى دولة والأمتين العربية والإسلامية باليُمن والخير والبركات.

حضر الاستقبال ومأدبة الإفطار الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة سيراميك رأس الخيمة، وعدد من كبار المسؤولين.

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا