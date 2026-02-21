رصد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو من خطاب قائد مليشيا الدعم السريع, محمد حمدان دقلو “حميدتي”, كان قد ألقاه أمام جمع من أنصاره بأوغندا. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد “حميدتي”, في حالة من الإرتباك والهلع للدرجة التي جعلته يقطع حديثه وخطابه لأنصاره. حيث تفاجأ قائد المليشيا بأحد معاونيه يضع صندوق من “المناديل”, أمام المنصة التي كان يتحدث فيها دون علمه وهو ما أصابه بالأرتباك. ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, لتعليقات الجمهور فقد قابل المعلقين اللقطة بتعليقات ساخرة أبرزها: (بكون مفتكر دي قنبلة). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. خلال مخاطبته أنصاره بأوغندا.. “حميدتي” يدخل في حالة من الأرتباك والهلع بسبب صندوق “مناديل” والجمهور: (بكون مفتكر دي قنبلة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.