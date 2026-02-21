بالصورة.. شاعر سوداني: (هدى عربي هي من تختار المطربين المشاركين في أغاني وأغاني والبرنامج انتهي نهاية متحف السودان علي يد الدعامة)

انتقد شاعر, وكاتب, سوداني, نسخة برنامج أغاني وأغاني, هذا العام وذلك بتدوينة نشرها على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب رصد ومتابعة موقع النيلين, فقد نشر الشاعر أيمن بشير, صورة للمطربة الشهيرة ونجمة البرنامج الأولى هدى عربي.

وكتب بشير, على الصورة: (خش العضم.. علقت عي إختيارات الفنانين في اغاني واغاني وقلت انه في فشل لازم اختياربعض الأسماء).

وتابع: (عرفت بعد داك انه هدي عربي هي الكانت بتختار الفنانين للبرنامج ده وكانت وسيلة التواصل بين القناة ومعظم الفنانين الشاركوا في البرنامج).

وأضاف بحسب ما نقل محرر موقع النيلين: (استغربت جدا لأنه بتربطها علاقه طيبه بالفنان علي الشيخ وانا اعتقد انه الاحق بالمشاركه من معظم الموجودين).