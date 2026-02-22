انت الان تتابع خبر الإعمار والتنمية يتحدث عن غاية السوداني بدعم ترشيح المالكي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الأعرجي في تغريدة على منصة "إكس"، "غاية السيّد السوداني في دعم ترشيح السيّد المالكي، تمثلت بالدفع نحو انهاء الجمود السياسي، والمضي صوب حسم الاستحقاقات، التزاماً منه بعهده مع جمهوره، وانطلاقاً من كونه جزءاً من معادلة الحل لا طرفاً في الأزمة، وسعياً لتشكيل حكومة مقتدرة تتمتع بصلاحيات كاملة".

وأضاف "إلا أن هذا المسار يواجه اليوم رفضاً من أطراف أساسية في الإطار التنسيقي، وقوى سياسية ضمن الفضاء الوطني، واعتراضاً إقليمياً ودولياً".

وتابع الأعرجي "مما يفرض ضرورة إعادة تقييم الأدوات والآليات الضامنة لتحقيق الغاية المنشودة، بمنأى عن الانحيازات والمصالح الشخصية".