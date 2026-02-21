شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو تم تصويره عقب نهاية صلاة التراويح بأحد المساجد الشهيرة بالعاصمة الخرطوم. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع تزاحم المئات من المصلين أمام بوابات مسجد السيدة سنهوري, بضاحية “المنشية”, بالخرطوم. كما أظهر المقطع ازدحام السيارات أمام المسجد الشهير وسط تعليقات متفائلة بعودة العافية للوطن وإقبال المئات من المواطنين لمباشرة حياتهم وإقامة الشعائر بمساجد الوطن العامرة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

