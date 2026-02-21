- 1/2
- 2/2
تحدثت الفنانة وفاء عامر عن رؤيتها لقانون الأحوال الشخصية، وذلك خلال لقائها مع الإعلامية ياسمين الخطيب في برنامج ورا الشمس المذاع عبر شاشة قناة الشمس.
وخلال الحلقة، وجهت ياسمين الخطيب سؤالًا لوفاء عامر حول ما الذي يمكن أن تغيّره إذا كانت قاضية في محكمة الأسرة، لتؤكد الأخيرة أنها لا توافق على منح الخُلع بسهولة، موضحة أن تفكك الأسرة يترك أثرًا نفسيًا كبيرًا على الأبناء، قائلة إن البيوت لما بتتخرب الولاد هم اللي بيتعبوا.
وأشارت إلى أن هناك من يلجأ إلى الخُلع مع أول خلاف، وهو أمر لا تؤيده، لكنها في الوقت نفسه شددت على أن العنف مرفوض تمامًا، مؤكدة أن من حق الزوجة طلب الانفصال إذا تعرضت للضرب، متسائلة: يعني إيه راجل يمد إيده على مراته؟ في الحالة دي من حقها تخلع.
وأضافت وفاء عامر أن الضغوط المادية وحدها لا تستدعي الانفصال، مشيرة إلى أهمية مساندة الزوج في أوقات الأزمات، خاصة إذا كان يسعى لتوفير احتياجات أسرته، مؤكدة أنها مع صبر الزوجة وتحملها للظروف الصعبة، لكن دون المساس بكرامتها، لأن الكرامة خط أحمر لا يمكن التنازل عنه.
المصري اليوم
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاء عامر: لا أوافق على الخُلع بسهولة.. والأبناء هم الضحية الأولى عند خراب البيوت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.