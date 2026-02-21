تكنولوجيا: أكاسا يولر سي إم إكس: علبة كمبيوتر صغيرة الحجم بسعة 4 لترات بدون مروحة، تدعم معالجات Intel Core Ultra 200.

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكاسا أويلر سي إم إكس هو صندوق حاسوب جديد من نوع ميني آي تي إكس يعتمد تصميما بدون مروحة، ويدعم وحدات المعالجة المركزية حتى إنتل كور ألترا 200 بطاقة تصميم حرارية قصوى تبلغ 35 واط. يأتي الصندوق بسعر باهظ، وهو متاح بالفعل للشراء في أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية.

بسعة 4 لترات فقط، تم تصميم صندوق أكاسا أويلر سي إم إكس الجديد لإرضاء عشاق ميني آي تي إكس الذين يفضلون أنظمة التبريد السلبي، ولكنهم لا يمانعون في أرقام الأداء المتوسطة. صندوق الحاسوب متاح بالفعل للطلب عبر عدة مناطق في أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية بأسعار تبدأ من 151 يورو أو حوالي 203 دولارات.

صندوق ميني آي تي إكس متميز لعشاق التبريد السلبي

سيدعم صندوق ميني آي تي إكس معالجات إنتل كور من الجيل الثامن إلى الرابع عشر وكور ألترا 200 إس بقدرة 35 واط. على سبيل المثال، قد تكون معالجات مثل كور ألترا 5 225 تي مناسبة جدا للصندوق، حيث تتميز بتصنيف طاقة تصميم حرارية أقل يبلغ 35 واط مقابل 65 واط بفضل سرعات الساعة المخفضة. علاوة على ذلك، يفتقر صندوق أويلر سي إم إكس إلى مساحة لمحركات الأقراص مقاس 3.5 بوصة، وبدلا من ذلك يتميز بدعم محركات أقراص إم 2 حصريا.

تفاصيل منافذ الإدخال والإخراج المتاحة هي كما يلي: منفذان يو إس بي 3.2 من الجيل الأول من النوع إيه منفذان يو إس بي 2.0 من النوع إيه

بالطبع، للحصول على المزيد من المنافذ ومخرجات الفيديو، سيتعين على المشترين استخدام خيارات الإدخال والإخراج في اللوحة الأم التي يختارونها. يتوفر دعم للتثبيت على الحائط والتثبيت بمعيار فيسا، ويقدم خيار لمحول طاقة خارجي بقدرة 150 واط. بخلاف ذلك، توجد وحدة داخلية بقدرة 220 واط مع موصل دي آي إن رباعي السنون ومسارات إخراج بجهد 12 فولت و 5 فولت و 3.3 فولت.

كما ذكرنا سابقا، يتم دعم وحدات المعالجة المركزية من إنتل بدءا من الجيل الثامن فصاعدا، وتقتصر على مقابس إل جي إيه 115 إكس، وإل جي إيه 1200، وإل جي إيه 1700، وأحدث مقابس إل جي إيه 1851. يبدو التصميم بسيطا وجذابا إلى حد كبير، وينبغي أن يكون مناسبا جدا للاستخدام في البيئات التي تعاني من قيود في المساحة والضوضاء.

يمكن للمستهلكين العاديين الذين يفضلون إعدادات عامل الشكل الصغير مع التبريد النشط التحقق من شيء مثل صندوق جونسبو سي 6 آي تي إكس، المتاح حاليا مقابل 65 دولارا فقط على أمازون.