بالصورة.. المذيعة السودانية الحسناء سالي عثمان تسخر من خطاب حميدتي: “كان غلبك سدّها و سّع قدّها”

علقت المذيعة السودانية, المعروفة سالي عثمان, على كلمة قائد مليشيا الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي”, التي ألقاها أمس الجمعة.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن قائد المليشيا كان قد ظهر وهو يخاطب جمع من مسانديه بالعاصمة الأوغندية كمبالا.
وكتبت المذيعة الحسناء, على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: (عنوان كلمة الأمس لحميدTي هو المثل السوداني الشهير “كان غلبك سدّها و سّع قدّها”).
وتابعت بحسب ما نقل محرر موقع النيلين: (الرجل لم يترك جرماً إلا و اعترف به !!! اللوك الجديد جاب ليه شفافية و خفة دم كمان).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
