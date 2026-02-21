اخبار العالم / اخبار العراق

بغداد تدين تصريحات "مايك هاكابي" بشأن الشرق الأوسط

0 نشر
0 تبليغ

بغداد تدين تصريحات "مايك هاكابي" بشأن الشرق الأوسط

انت الان تتابع خبر بغداد تدين تصريحات "مايك هاكابي" بشأن الشرق الأوسط والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأكدت الوزارة أن "مثل هذه التصريحات تمثل تجاوزاً خطيراً، وتتعارض مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتشكل مساساً بسيادة الدول واستقلالها ووحدة أراضيها، فضلاً عما تحمله من تداعيات سلبية على أمن واستقرار المنطقة".

وشددت الوزارة على "موقف جمهورية العراق الثابت والداعم لسيادة الدول، ورفض أي سياسات أو ممارسات تقوم على الهيمنة أو فرض الأمر الواقع، مؤكدة ضرورة احترام قواعد القانون الدولي بما يسهم في ترسيخ الأمن والسلم الإقليميين".

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا