تكنولوجيا: سامسونج تكشف رسميًا عن Bixby المطوّر في تحديث One UI 8.5

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت سامسونج الإصدار التجريبي الخامس من One UI 8.5، حاملاً تصحيح أمان اندرويد لشهر فبراير إلى جانب نسخة محدّثة من Bixby. وكشفت الشركة رسميًا عن تفاصيل المساعد المطوّر، الذي تصفه الآن بأنه «وكيل جهاز تفاعلي» يعتمد على أسلوب المحادثة الطبيعية.

وفي بيان صحفي رسمي، استعرضت سامسونج أبرز المزايا الجديدة التي سيحصل عليها Bixby ضمن One UI 8.5، والمتوقع طرحه رسميًا بالتزامن مع سلسلة Galaxy S26 في 25 فبراير.

يدعم Bixby المحدّث التحكم في إعدادات الجهاز وإدارتها باستخدام اللغة الطبيعية. فعلى سبيل المثال، يمكن للمستخدم أن يطلب منع إطفاء الشاشة أثناء النظر إليها، ليقوم المساعد تلقائيًا بتفعيل خيار “إبقاء الشاشة قيد التشغيل أثناء العرض” دون الحاجة إلى البحث اليدوي داخل الإعدادات.

علاوة على ذلك، يوفّر Bixby إمكانية البحث الفوري عبر الويب، ما يسمح بعرض نتائج محدثة وحديثة مباشرة داخل واجهته، لتسهيل الوصول إلى المعلومات دون مغادرة التطبيق.

ويمكن لمستخدمي النسخة التجريبية الأحدث One UI 8.5 Beta 5 تجربة قدرات Bixby الجديدة ابتداءً من الآن. غير أن الميزة متاحة حاليًا في أسواق محددة تشمل ألمانيا والهند وكوريا وبولندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، على أن يتوسع نطاق الإطلاق لاحقًا ليشمل مزيدًا من الدول.

المصدر