تكنولوجيا: Meta تغيّر استراتيجيتها وتضع مستخدمي الهواتف المحمولة في صدارة الميتافيرس

تُعيد شركة Meta توجيه بوصلتها الاستراتيجية بعد سنوات من الرهان المكثف على تقنيات الواقع الافتراضي، وذلك منذ أن غيّرت اسمها من Facebook عام 2021 إيمانًا منها بمستقبل الميتافيرس.

حينها، راهنت الشركة على Horizon Worlds ليكون المنصة الرئيسية للتواصل في المستقبل، إلا أن الواقع الحالي يشير إلى تراجع زخم تقنيات VR مقارنة بالتوقعات السابقة.

وفي مقابلة حديثة، أكدت سامانثا رايان، نائبة رئيس المحتوى في Reality Labs، أن تعتمد الشركة الآن نهجًا يركز على الهواتف المحمولة أولًا، إذ تتحول Horizon Worlds لتصبح منصة “موجهة بشكل شبه كامل للموبايل”.

وبناءً على هذا التوجه، تفصل الشركة بين Horizon Worlds ومنصة Quest للواقع الافتراضي كمنتجين مستقلين. فعلى صعيد أجهزة Quest، تركّز الاستراتيجية الجديدة على دعم مطوري الطرف الثالث ومحتواهم بدلًا من تطوير عوالم داخلية خاصة بالشركة.

بل وسحبت بعض وجهات Horizon Worlds من متجر VR، كما أزالت قسم Worlds من الشاشة الرئيسية في Quest.

أما فيما يتعلق بـ Horizon نفسها، فتحوّل التركيز بالكامل تقريبًا إلى تجربة الموبايل. ووفقًا للتصريحات، ارتفع عدد العوالم المخصصة حصريًا للهواتف خلال عام 2025 من صفر إلى نحو 2000 عالم، كما تضاعف عدد المستخدمين الشهريين أكثر من أربع مرات.

ودعمًا لهذا التحول، أطلقت الشركة أدوات جديدة ووسّعت نطاقها مثل Meta Horizon Studio وMeta Horizon Engine بهدف تحسين تجربة إنشاء عوالم أكثر تفاعلًا على الهواتف. كذلك أضافت أدوات تحقيق دخل جديدة تشمل الحزم المميزة وبطاقات الموسم.

ورغم أن هذه الخطوة قد تبدو منطقية في ظل تغير توجهات السوق، تظل المنافسة قوية أمام منصات عملاقة مثل Roblox وFortnite. كما لا يخلو المشهد من تحديات، خاصة بعد أن سرّحت Reality Labs مؤخرًا نحو 10% من موظفيها ضمن إعادة الهيكلة.

