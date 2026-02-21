علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: سامسونج تكشف رسميًا عن نغمة Over the Horizon نسخة 2026 الجديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تواصل سامسونج تقليدها السنوي بالكشف عن توزيع جديد لنغمة Over the Horizon قبيل إطلاق هواتف Galaxy S، ومع اقتراب الإعلان عن سلسلة Galaxy S26 خلال أيام قليلة، تطلق الشركة إصدار Over the Horizon 2026.

تحمل النسخة الجديدة عنوان A Soundtrack of the Earth، وقد أدّتها الأوركسترا الملكية الفيلهارمونية Royal Philharmonic Orchestra في عمل موسيقي يعكس هذا العام توجهًا مختلفًا من حيث الروح والرسالة.

تستوحي النغمة إيقاعها من رهافة الطبيعة، إذ تجسّد فكرة التعايش المتناغم بين التكنولوجيا وكوكب الأرض. وتقود المؤلفة وعازفة البيانو Eunike Tanzil هذا التوزيع الجديد، بينما يُسجَّل العمل داخل استوديوهات Abbey Road Studios في لندن، ما يضفي عليه طابعًا احترافيًا مميزًا.

ومن جهة أخرى، يتولى المنتج والمهندس الصوتي Jonathan Allen مهمة تقديم تجربة استماع غامرة عبر تقنية Dolby Atmos، لتعكس النغمة أبعادًا صوتية أكثر عمقًا وثراءً.

