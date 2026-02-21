سعر الإيثيريوم يشكّل راية صعودية…لكن خطر الهبوط إلى 1400 دولار لا يزال قائم

يواصل سعر الإيثيريوم عجزه عن استعادة مستوى 2000 دولار، إذ تنتهي كل محاولة صعود برفض سريع يعيد السعر إلى المسار الهابط.
أشار المحلل الشهير “علي مارتينيز” إلى أن العملة تشكّل نموذج راية صعودية (Bullish Flag)، لكن مع تحفّظ مهم.
فالنموذج الحالي يأتي بعد اتجاه هابط ممتد لأسابيع، ما يجعله أقرب إلى راية معكوسة داخل ترند هابط.
وبرأيه، الحركة الكبيرة القادمة قد لا تكون صعودية كما يتوقع البعض، بل قد تدفع السعر إلى ما دون 1400 دولار.
من جهته، أوضح المحلل “Daan” أن أداء الإيثيريوم في بداية 2026 أضعف من تحركاته مطلع 2025، مع آمال بأن يشهد تحسن تاريخي خلال الفترة بين مارس ومايو، التي غالبا ما تكون إيجابية للأصل.
على صعيد التدفقات المؤسساتية، استمرت صناديق ETF الإيثيريوم في تسجيل صافي خروج، حيث غادر نحو 113 مليون دولارالأسبوع الماضي، ما يعكس ضعف الطلب.
في المقابل، تواصل شركة “BitMine” بقيادة “توم لي” سياسة الشراء والتجميع، إذ اشترت 45,759 ETH إضافية، لترفع حيازتها إلى 4.37 مليون ETHبقيمة تقارب 8.7 مليار دولار.
ومع ذلك، لا تزال الشركة متكبدة خسائر غير محققة تقارب 8 مليار دولار نظرا لمتوسط سعر شراء البالغ 3820 دولار.
