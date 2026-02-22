قيادات قطر تهنئ خادم الحرمين الشريفين بذكرى يوم التأسيس

الرياض - ياسر الجرجورة في الأحد 22 فبراير 2026 03:03 صباحاً - بعث تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر برقية تهنئة إلى أخيه الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس، معربا عن خالص التهاني وأطيب التمنيات بهذه المناسبة الوطنية، التي تمثل محطة تاريخية بارزة في مسيرة الدولة السعودية، وتوثق امتدادها الراسخ وجذورها العميقة.

كما بعث عبدالله بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر برقية تهنئة مماثلة إلى خادم الحرمين الشريفين، أعرب فيها عن تهانيه بهذه المناسبة، متمنيا للمملكة دوام التقدم والازدهار، في حين أرسل محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر برقية تهنئة أخرى، أكد فيها عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين، وحرص دولة قطر على تعزيز أواصر التعاون والتنسيق المشترك.

وتجسد هذه البرقيات الرسمية متانة الروابط التي تجمع بين قيادتي البلدين، وتعكس مستوى العلاقات الثنائية القائمة على الاحترام المتبادل والتعاون في مختلف المجالات، كما تأتي في سياق التواصل الدبلوماسي المعتاد بين الدول الشقيقة في المناسبات الوطنية، تأكيدا على أهمية العلاقات الخليجية وترسيخ مسارات العمل المشترك، بما يخدم مصالح الشعبين ويدعم الاستقرار والتنمية في المنطقة.

وتعد ذكرى يوم التأسيس مناسبة وطنية تستحضر بدايات الدولة السعودية وتاريخها الممتد، وهو ما يحظى باهتمام رسمي وشعبي واسع داخل المملكة، في ظل ما تمثله المناسبة من رمزية تاريخية تعبر عن وحدة الدولة واستمرارية مسيرتها التنموية، بما يعزز حضورها ومكانتها على المستويين الاقليمي والدولي.