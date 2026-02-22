السعودية تحتفي بمرور 299 عاما على يوم التأسيس واستذكار انطلاق الدولة الاولى

الرياض - ياسر الجرجورة في الأحد 22 فبراير 2026 03:03 صباحاً - تحتفي المملكة العربية السعودية غدا 22 فبراير 2026 بذكرى مرور 299 عاما على يوم التأسيس الذي يعود الى 22 فبراير 1727م الموافق 1139هـ، حين اسس الامام محمد بن سعود الدولة السعودية الاولى في الدرعية، لتبدأ مرحلة تاريخية ارست دعائم الوحدة والاستقرار والحكم الرشيد.

وتجسد المناسبة عمق الجذور التاريخية للدولة وامتدادها لنحو ثلاثة قرون، وما تحمله من معاني الاعتزاز بالهوية الوطنية والارتباط بالقيادة حتى عهد سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، فيما تعود جذور الاستقرار في وسط الجزيرة العربية الى استقرار بني حنيفة في وادي حنيفة عام 430م، ثم تأسيس الدرعية على يد مانع بن ربيعة المريدي عام 850هـ الموافق 1446م.

وفي عام 1139هـ جعل الامام محمد بن سعود الدرعية عاصمة للدولة السعودية الاولى، وعمل على توحيدها وتنظيم شؤونها وتقوية مجتمعها وتأمين طرق الحج والتجارة، لتشهد ازدهارا علميا وتجاريا وعمرانيا، وبرزت معالم مثل قصر سلوى وحي الطريف المسجل في قائمة التراث العالمي لدى اليونسكو، الى جانب اسواقها ومدارسها وحراكها الثقافي والاجتماعي.

وصدر امر ملكي في 27 يناير 2022 بان يكون 22 فبراير من كل عام يوما للاحتفال بذكرى التأسيس تخليدا لانطلاق الدولة السعودية واستحضارا لمسيرة ثلاثة قرون من الوحدة والانجاز.