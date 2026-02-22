رفع جوائز مسابقة الملك سلمان لحفظ القران الى 9 ملايين ريال وزيادة عدد الفائزين

الرياض - ياسر الجرجورة في الأحد 22 فبراير 2026 03:03 صباحاً - اعلن وزير الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد المشرف العام على المسابقات القرانية المحلية والدولية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ رفع اجمالي جوائز المسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لحفظ القران الكريم وتلاوته وتفسيره الى تسعة ملايين ريال، مع زيادة عدد الفائزين في المراكز الاولى بفروعها الستة.

واوضح ان القرار يقضي برفع عدد الفائزين في المراكز الاولى بكل فرع الى خمسة بدلا من ثلاثة، وذلك ابتداء من الدورة الثامنة والعشرين المقبلة، امتدادا لما تحظى به المسابقة من دعم ورعاية من القيادة، مؤكدا ان الخطوة تعزز مكانة المسابقة بوصفها مشروعا وطنيا رائدا في خدمة القران الكريم وتحفز ابناء وبنات الوطن على حفظه واتقان تلاوته وفهم معانيه.

واشار الى ان المسابقة شهدت خلال دوراتها الماضية تطورا في مستويات المشاركة والتنظيم والتحكيم، مبينا ان رفع قيمة الجوائز يسهم في توسيع دائرة التنافس الايجابي واستقطاب مزيد من الموهوبين من مختلف مناطق المملكة، بما يعزز اعداد جيل متمسك بكتاب الله ومحافظ على ثوابت الوطن.

وبين ان الوزارة تعمل على تطوير الجوانب التنظيمية والاعلامية والتقنية للمسابقة بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 ويعزز حضورها محليا ودوليا، رافعا الشكر للقيادة على دعمها المستمر لكل ما يخدم القران الكريم.