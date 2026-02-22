«الظفرة الرمضانية» تُطلق نسخة 2026 في 6 مدن رئيسية

ابوظبي - سيف اليزيد - الظفرة (الاتحاد)

تنطلق، اليوم، فعاليات بطولة الظفرة الرمضانية 2026 التي ينظّمها نادي الظفرة الرياضي، في حدث رياضي ومجتمعي هو الأضخم على مستوى منطقة الظفرة، من حيث عدد المسابقات وتنوّع الفعاليات وحجم الجوائز، إضافة إلى اتساع رقعة المشاركة لتشمل ست مدن رئيسية في المنطقة.

وتأتي البطولة هذا العام بحُلُّة متجددة وبرنامج شامل يضم أكثر من 40 مسابقة وفعالية رياضية وثقافية ومجتمعية، تستهدف مختلف الفئات العمرية، بما يعكس حرص النادي على تعزيز الحراك الرياضي الرمضاني وترسيخ مفاهيم التنافس الشريف ونمط الحياة الصحي بين أفراد المجتمع.

وتشمل المنافسات العديد من المسابقات، منها ألعاب كرة القدم والطائرة والسلة والجوجيتسو والسباحة والريشة والبادل، إلى جانب مسابقات المشي لكبار السن، ومسابقات الناشئين والسيدات، ومسابقات قرآنية وثقافية، وفعاليات ترفيهية عائلية، ما يجعل البطولة كرنفالاً رمضانياً متكاملاً، يجمع بين الرياضة والثقافة والتراث في أجواء رمضانية مميزة. وتُعدّ النسخة الحالية الأكبر في تاريخ البطولة، من حيث عدد المشاركات والجوائز وتنوع الفعاليات، مع توقعات بإقبال واسع من الفرق واللاعبين والأسر من مختلف مدن الظفرة، في ظل الاهتمام المتزايد بالبطولة عاماً بعد عام، والدعم المتواصل للأنشطة الرياضية والمجتمعية في المنطقة.

وأكّد حمدان سيف المنصوري، رئيس مجلس إدارة نادي الظفرة الرياضي، أن رعاية واهتمام سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تمثّل دافعاً كبيراً لمواصلة العمل وتطوير البرامج والفعاليات التي تخدم أبناء المنطقة، وتسهم في ترسيخ مكانة الظفرة كبيئة رياضية ومجتمعية متكاملة.

وأوضح طحنون محمد المزروعي، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، على رصد جوائز مالية كبيرة لأصحاب المراكز الأولى في مختلف المسابقات، بما يعكس مكانة الحدث وحجم التنافس المتوقع بين المشاركين، إضافة إلى تخصيص جوائز وسحوبات يومية للجمهور، تقديراً لدورهم في إنجاح البطولة وتعزيز أجوائها التفاعلية.