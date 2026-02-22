أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 22-2-2026 واستقرار عيار 21 عند 537.75 ريال

الرياض - ياسر الجرجورة في الأحد 22 فبراير 2026 12:03 مساءً - استقرت أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 22-2-2026 مع انطلاق التعاملات الصباحية، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 537.75 ريال، دون تغييرات ملحوظة مقارنة بالتعاملات السابقة. ويأتي هذا الاستقرار في ظل متابعة واسعة من المستثمرين والمتعاملين في سوق المعدن الأصفر، خاصة مع استمرار الترقب لتحركات الأسواق العالمية. وتمثل أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 22-2-2026 مؤشرًا مهمًا لحالة السوق المحلية، سواء للراغبين في الشراء بغرض الادخار أو المقبلين على اقتناء المشغولات الذهبية، في ظل ظروف اقتصادية متقلبة عالميًا تؤثر بشكل مباشر على حركة الاسعار.

تفاصيل أسعار الذهب في السعودية اليوم

شهدت مختلف الأعيرة المتداولة في السوق السعودية حالة من الثبات النسبي، ما يعكس توازنًا بين العرض والطلب في بداية اليوم. ويحرص المتعاملون على متابعة هذه المستويات بدقة، نظرًا لأن أي تغير طفيف قد ينعكس سريعًا على قرارات البيع والشراء، خصوصا مع حساسية السوق تجاه التحركات الخارجية.

سعر الذهب عيار 24 سجل نحو 614.75 ريال.

سعر الذهب عيار 21 بلغ نحو 537.75 ريال.

سعر الذهب عيار 18 وصل إلى نحو 461.00 ريال.

سعر الذهب عيار 14 سجل نحو 358.50 ريال.

سعر الجنيه الذهب سجل نحو 4302.75 ريال.

وتبقى هذه الأسعار مرشحة للتغير خلال اليوم بحسب حركة التداولات العالمية.

قراءة في استقرار عيار 21

يُعد عيار 21 الأكثر تداولًا في المملكة، نظرًا لاعتماده في صناعة غالبية المشغولات الذهبية. واستقراره عند مستوى 537.75 ريال يمنح السوق حالة من الهدوء النسبي، خاصة أن هذا العيار يمثل المعيار الأبرز الذي يقيس عليه المشترون اتجاه السوق. ويرى متابعون أن استمرار الثبات قد يشجع على تنشيط حركة الشراء خلال الفتره المقبلة.

عيار 21 هو الأكثر طلبًا في محال الذهب.

يستخدم على نطاق واسع في المناسبات والهدايا.

يمثل مؤشرًا رئيسيًا لتحركات السوق.

يتأثر بسرعة بأي تغيرات عالمية في سعر الأوقية.

العوامل المؤثرة على أسعار الذهب

تتأثر أسعار الذهب في السعودية بعدة عوامل رئيسية، أبرزها السعر العالمي للأوقية، وتحركات الدولار، إضافة إلى مستويات الطلب المحلي. كما تلعب الظروف الاقتصادية العالمية دورًا مهمًا في تحديد اتجاه المعدن الأصفر، سواء بالصعود أو الهبوط، وهو ما يجعل السوق في حالة ترقب دائم لأي مستجدات قد تدفع الاسعار للتحرك.

السعر العالمي للذهب في البورصات.

سعر صرف الدولار مقابل العملات الرئيسية.

حجم الطلب المحلي على المشغولات والسبائك.

الأوضاع الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية.

في الختام، يعكس استقرار أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 22-2-2026 حالة من التوازن في بداية التعاملات، مع ثبات عيار 21 عند 537.75 ريال، وهو ما يمنح المتابعين رؤية واضحة لاتجاه السوق خلال الساعات الاولى من اليوم، بينما تبقى التحركات المقبلة مرهونة بتطورات الاسواق العالمية ومدى تأثرها بعوامل العرض والطلب والتقلبات الاقتصادية المحتملة.