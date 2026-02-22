أمطار خفيفة وضباب ورياح مثيرة للأتربة في مناطق عدة بالمملكة اليوم

الرياض - ياسر الجرجورة في الأحد 22 فبراير 2026 01:13 مساءً - توقّع المركز الوطني للارصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم هطول أمطار خفيفة على أجزاء من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية للمملكة، مع احتمالية تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المرتفعات، إضافة إلى أجزاء من منطقتي الجوف والشرقية، في وقت تستمر فيه الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على عدد من المناطق.

وأوضح التقرير استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، وحائل، وتبوك، والأجزاء الشرقية من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة، كما بيّن أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزءين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة تتراوح بين 21 و42 كلم/ساعة، مع ارتفاع للموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة من 13 إلى 26 كلم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج، وتأتي هذه التوقعات ضمن المتابعة الدورية التي يصدرها المركز لحالة الطقس في مختلف مناطق المملكة.