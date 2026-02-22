الرياض - ياسر الجرجورة في الأحد 22 فبراير 2026 02:23 مساءً - المركز الوطني للأرصاد ينبه من رياح نشطة على تبوك وتيماء وأملج والوجه حتى الثامنة مساءً

أصدر المركز الوطني للارصاد تنبيهًا بشأن نشاط الرياح في منطقة تبوك، مؤكدًا تأثر مدينة تبوك ومحافظات تيماء واملج والوجه برياح نشطة قد تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وذلك ضمن متابعته المستمرة للحالة الجوية في مختلف مناطق المملكة.

وأوضح المركز أن الحالة المصاحبة تشمل رياحًا تتراوح سرعتها بين 40 و49 كيلومترًا في الساعة، ما قد يسهم في إثارة الأتربة والغبار، وانخفاض مستوى الرؤية خاصة على الطرق السريعة والمكشوفة، داعيًا إلى توخي الحيطة والحذر واتباع الإرشادات الصادرة من الجهات المختصة حفاظًا على السلامة العامة.

وأشار إلى أن تأثير الرياح النشطة يستمر –بمشيئة الله تعالى– حتى الساعة الثامنة مساءً، مبينًا أن هذه التنبيهات تأتي في إطار منظومة الإنذار المبكر التي يعتمدها لرصد الظواهر الجوية والتنبيه عليها، بما يتيح للمواطنين والمقيمين اتخاذ التدابير المناسبة والتخطيط لتحركاتهم وفق المستجدات المناخية.

ويواصل المركز إصدار تقاريره الدورية بشأن تطورات الطقس، مؤكدًا أهمية متابعة القنوات الرسمية للاطلاع على أي تحديثات إضافية قد تطرأ على الحالة الجوية في المنطقة.