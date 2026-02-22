- 1/2
- 2/2
دبي - فريق التحرير: فاز الفيلم اللبناني “يوماً ما ولد” إخراج ماري روز اسطا بجائزة الدب الذهبي لأفضل فيلم قصير في الدورة السادسة والسبعين من مهرجان برلين السينمائي الدولي، حيث شهد عرضه العالمي الأول ضمن برنامج الأفلام القصيرة وكان الفيلم اللبناني والعربي الوحيد في المسابقة الرسمية.
يقدّم الفيلم من تمثيل خالد حسن وأنطوان ضاهر، سردية تمزج بين الخيال والواقع السياسي اللبناني، من خلال حكاية طفل يمتلك قوى استثنائية، يكبر في قرية يرافق فيها هدير الطائرات الحربية تفاصيل حياته اليومية، ليصبح هذا الصوت جزءاَ من وعيه وتكوينه وعلاقته بالعالم.
كانت هذه تفاصيل خبر الفيلم اللبناني “يومًا ما ولد” يفوز بالدب الذهبي في مهرجان برلين السينمائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.