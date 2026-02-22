متابعة: صابر يقلب الموازين بسلاح غير متوقّع في الحلقة الخامسة من “المداح٦”

دبي - فريق التحرير: تتصاعد أحداث الدراما والتشويق في مسلسل “المداح ٦”، لتبلغ ذروتها في الحلقة الخامسة، حيث ينجح صابر المدّاح (حمادة هلال) في إخراج الجن “موت”، الذي يجسّده الفنان حمزة العيلي ببراعة، ليس بهدف القضاء عليه فحسب، بل للاستعانة به وتحويله إلى سلاح في مواجهة الشرور المطلقة التي يمثّلها سميح (فتحي عبد الوهاب).

وتكمن المفاجأة في أن صابر يتمكّن من التحكم في خروج الجن بيده ودمه، في إشارة إلى امتلاكه قوى روحانية خاصة تجعل الجن خاضعًا لإرادته في هذه المعركة المصيرية.

“المداح” بجزئه السادس هو من بطولة حمادة هلال، هبة مجدي، خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، حمزة العيلي، مفيد عاشور، علاء مرسي، خالد أنور، عفاف رشاد، جمال عبد الناصر، وفاتن سعيد. والعمل من تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج ومن انتاج شركة الصبّاح.