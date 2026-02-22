مؤثرة برازيلية تفارق الحياة بعد عملية تجميل… ماذا حدث؟

دبي - فريق التحرير: توفيت المؤثرة البرازيلية بيانكا دياز بعد أيام قليلة من خضوعها لعملية تجميل.

وكانت دياز تمتلك متابعة تقارب ٦٠ ألف شخص على منصة إنستغرام، حيث كانت تشارك محتوى متعلق بعالم الموضة ونمط الحياة، إضافة إلى صور من رحلاتها، كان آخرها رحلة إلى لندن في أواخر عام ٢٠٢٥. وآخر تحديث لحسابها يعود إلى ١٨ ديسمبر، حيث نشرت صورة سيلفي داخل سيارة في ساو باولو.

انتشر خبر وفاتها على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث نعّاها أصدقاؤها ومتابعوها. وكتب جيف كارلوس، وهو معالج تدليك وصديق لها، منشورًا مؤثرًا مرفقًا بصور تجمعه بها، قائلاً: “الموت ليس نهاية كل شيء… رابطنا لم ينقطع”. كما كتبت صديقتها ومواطنتها في مجال صناعة المحتوى، باتريسيا غاندن، عبر إنستغرام: “كل ما أعرفه أننا عشنا لحظات جميلة وحوارات رائعة… أسأل الله أن يمنح عائلتها الصبر، وسأحتفظ بذكراها بكل محبة واعتزاز”.

ووفق منشور شاركته صديقة أخرى، جيوفانا بورغيس، فإن دياز كانت قد خضعت مؤخرًا لعملية تجميل وكانت في مرحلة التعافي في منزلها حين تدهورت حالتها الصحية. وأوضحت أن سبب الوفاة كان جلطة رئوية أدت إلى نوبات صرع، وعندما وصلت إلى المستشفى لم يكن بالإمكان إنقاذها. وكتبت بورغيس: “أود أن أشكر كل الرسائل والدعم… الرجاء الدعاء لعائلتها، أكون ممتنة جدًا”.