الرياض - ياسر الجرجورة في الأحد 22 فبراير 2026 02:23 مساءً - تنبيه جوي على الباحة.. أمطار رعدية ورياح نشطة حتى الثامنة مساءً

نبَّه المركز الوطني للأرصاد من حالة جوية تؤثر على منطقة الباحة، تتضمن هطول أمطار مصحوبة برياح نشطة، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، مع استمرار تأثيراتها حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم بمشيئة الله تعالى.

وأوضح المركز أن الحالة تستهدف مدينة الباحة، إلى جانب محافظات بلجرشي، والقرى، وبني حسن، والمندق، إضافة إلى الأجزاء المجاورة لها، مشيرًا إلى أن التقلبات الجوية المتوقعة قد تؤدي إلى نشاط في الرياح المثيرة للأتربة، وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية في بعض المواقع، بالتزامن مع فرص لهطول أمطار رعدية.

ودعا المركز إلى متابعة التحديثات المستمرة للحالة الجوية عبر قنواته الرسمية، والتقيد بالإرشادات الصادرة من الجهات المختصة، حفاظًا على السلامة العامة، في ظل استمرار تأثير الحالة خلال الساعات المقبلة.

ويأتي هذا التنبيه ضمن المتابعة الدورية التي يصدرها المركز للحالات الجوية المؤثرة على مناطق المملكة.