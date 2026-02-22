حيتان البيتكوين تبيع والأفراد يشترون: هل هذا يكفي لدعم سعر البيتكوين؟

منذ بداية شهر أكتوبر، دخل سعر البيتكوين في مسار هابط بشكل واضح، حيث فقد أكثر من 50% من قيمته من ذروة تجاوزت 126,000 دولار إلى قاع بلغ 60,000 دولار في 6 فبراير.

ورغم تعافي السعر جزئيا منذ ذلك الحين، لا تزال العملة في المنطقة الحمراء على أساس سنوي.

من يبيع ومن يشتري؟

تكشف بيانات منصة “Santiment” تباين لافت في سلوك المستثمرين:

المحافظ التي تمتلك بين 10 و10,000 BTC خفّضت حيازاتها بنسبة 0.8% منذ قمة أكتوبر.

في المقابل، المستثمرون الصغار (0.1 BTC أو أقل) زادوا ممتلكاتهم بنسبة 2.5% خلال الفترة نفسها.

هذا النمط لا يشير، بحسب “Santiment”، إلى انعكاس صعودي وشيك.

حيث أن غياب الدعم من كبار المستثمرين قد يحدّ من قوة أي ارتداد محتمل، حتى لو استمرت شهية الافراد.

ومع ذلك، يمتلك صغار المستثمرين حاليا أكبر رصيد لهم منذ نحو عامين.

وتتضح الصورة أكثر في سوق صناديق البيتكوين الفورية (Spot ETFs).

ففي الأسبوعين اللذين سبقا القمة التاريخية، تدفقت أكثر من 6 مليار دولار إلى هذه الصناديق.

لكن منذ ذلك الحين، هيمنت التدفقات الخارجة٫ حيث تم تسجيل:

أكثر من 3.5 مليار دولار سُحبت خلال ثلاثة أسابيع متتالية في نوفمبر.

استمر النزيف مطلع العام الجديد، مع خمسة أسابيع متتالية من صافي التدفقات السلبية.

خلال الأسبوع المنتهي في 23 يناير، خرج 1.33 مليار دولار، تلاها 1.49 مليار دولار إضافية.

ورغم تباطؤ الوتيرة مؤخرا إلى أقل من 360 مليون دولار أسبوعيا، انخفض إجمالي صافي التدفقات من 62.77 مليار دولار في أكتوبر إلى 54 مليار دولار.

ما يمكن قوله هو أن المستثمرون الأفراد يواصلون التجميع بالاسعار الحالية، لكن كبار الحيتان ومستثمري صناديق ETF يميلون إلى تقليص المخاطر.

