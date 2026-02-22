تكنولوجيا: تسريب ترويجي لهاتف Galaxy S26 Ultra يكشف استمرار سعة البطارية وسرعة الشحن دون تغيير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد سامسونج للكشف الكامل عن سلسلة Galaxy S26 خلال حدث Galaxy Unpacked المرتقب، وقبل أيام قليلة من الإطلاق الرسمي ظهر تسريب جديد يشير إلى أن هاتف Galaxy S26 Ultra لن يشهد تغييرات جوهرية في عمر البطارية أو سرعة الشحن.

يكشف التسريب، الذي يتضمن صورًا ترويجية رسمية، أن الهاتف قادر على توفير ما يصل إلى 31 ساعة من الاستخدام، وهو الرقم نفسه الذي قدمه الجيل السابق. ويعزز ذلك التوقعات بأن الجهاز سيأتي ببطارية سعة 5,000 مللي أمبير، وهو ما سبق أن أشارت إليه تقارير متعددة.

يؤكد التسريب كذلك أن الهاتف يستطيع الانتقال من 0% إلى 75% خلال 30 دقيقة، وهي نفس الوتيرة تقريبًا مقارنة بالإصدار السابق.

ورغم تداول شائعات حول دعم شحن سريع بقدرة 60 واط بدلًا من 45 واط في الجيل الماضي، إلا أن الصور المسربة توحي بأن التحسن (إن وُجد) لن ينعكس بفارق ملحوظ في تجربة الشحن الفعلية.

إلى جانب ذلك، تعيد المواد الترويجية المسربة تأكيد مواصفات الكاميرات المتداولة سابقًا، حيث يُتوقع أن يضم الهاتف كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل، بينما يحتوي في الخلف على مستشعر رئيسي بدقة 200 ميجابكسل، وعدسة تقريب 3x بدقة 10 ميجابكسل، وعدسة تقريب 5x بدقة 50 ميجابكسل، إضافة إلى عدسة واسعة جدًا بدقة 50 ميجابكسل.

تُظهر الصور أيضًا لمحة جديدة عن تصميم الهاتف إلى جانب سماعتي Buds 4 وBuds 4 Pro، بالإضافة إلى الطراز القياسي من Galaxy S26.

من المقرر أن تكشف سامسونج رسميًا عن سلسلة Galaxy S26 في 25 فبراير 2026، فيما تتيح الشركة حاليًا إمكانية الحجز المسبق، والذي يمنح المستخدمين رصيدًا بقيمة 30 دولارًا للاستخدام عند الطلب المسبق.

